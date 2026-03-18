Una donna è stata trovata morta questa mattina in via Pescaria, nel quartiere Valverde di Bergamo. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno conducendo le indagini. La scena del crimine è stata isolata e sono state avviate le operazioni di raccolta di prove. Non sono stati diffusi dettagli sul possibile movente o su eventuali sospetti.

Bergamo, 18 marzo 2026 – Una donna è stata assassinata questa mattina a Bergamo in via Pescaria, nel quartiere Valverde. La donna è stata colpita da alcune coltellate. Il responsabile, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe il marito. Entrambi sarebbero italiani. L’omicidio. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo. Sul posto, chiamati da alcuni vicini di casa, si sono precipitati i soccorsi con due ambulanze. Sono arrivate anche diverse volanti della polizia di Stato e i mezzi dei vigili del fuoco. Successivamente sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e il medico legale, chiamato a certificare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, donna uccisa a coltellate: forze dell’ordine sul posto

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