Presunto ordigno bellico rinvenuto sulla falesia | sul posto le forze dell' ordine

Questa mattina a nord di Brindisi, sulla strada provinciale 81, è stato trovato un presunto ordigno bellico. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per mettere in sicurezza l’area. I residenti della zona sono stati evacuati in via precauzionale mentre si cerca di capire di cosa si tratti esattamente. La situazione è sotto controllo, ma l’intera zona resta sotto stretta sorveglianza.

BRINDISI - Un presunto ordigno bellico è stato rinvenuto stamattina (lunedì 9 febbraio) sulla strada provinciale 81, la litoranea a nord di Brindisi. L'oggetto sospetto è stato individuato fra le tamerici, sulla sommità della falesia situata in località Bbitri, all'altezza dell'incrocio con via.

