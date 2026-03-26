Villaggio dei Ragazzi via libera all' odg Villano | Garantire servizi e lavoro

In Consiglio regionale della Campania, è stato discusso un ordine del giorno riguardante il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, presentato durante l'esame della legge di stabilità. La proposta, sostenuta da un consigliere del Partito, mira a garantire servizi e lavoro presso la struttura, che sta attraversando una crisi finanziaria e ha avviato una procedura di concordato preventivo.

Il consigliere dem: "Regione sta lavorando per mettere in sicurezza la Fondazione e costruire una governance più solida" L’obiettivo è garantire la continuità delle attività educative, la tutela dei lavoratori e una gestione amministrativa più trasparente e sostenibile della Fondazione. L'ordine del giorno, approvato nella seduta odierna, impegna la Regione a verificare la possibilità di incrementare il contributo annuale, rafforzare le attività di monitoraggio sulla gestione e individuare soluzioni di governance stabili per il futuro dell’ente. “Il Villaggio dei Ragazzi non è un ente come gli altri, ma una realtà educativa e sociale che da decenni rappresenta un presidio importante per il territorio e per centinaia di famiglie. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Villaggio dei Ragazzi, via libera all'odg Villano: "Garantire servizi e lavoro" Articoli correlati Taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi, Villano contro Santangelo: "Speculazione politica"Lo scontro politico si infiamma sulla questione dei tagli ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Santangelo a Villano: "Abbia il coraggio di dire che la Regione non vuole più finanziare il Villaggio"Non si placa la polemica sul taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Aggiornamenti e notizie su Villaggio dei Ragazzi via libera... Temi più discussi: Moonaciè al Villaggio dei Ragazzi: un ritorno alle radici tra musica e appartenenza; Maddaloni, al Villaggio dei Ragazzi studenti simulano processo per violenza di genere; Villaggio dei Ragazzi, una simulazione processuale accende i riflettori sulla violenza di genere; Al Villaggio dei Ragazzi il convegno sul maestro Antonio Grauso. Maddaloni, al Villaggio dei Ragazzi studenti simulano processo per violenza di genereMaddaloni (Caserta) – Un’aula trasformata in tribunale, con studenti chiamati a misurarsi con regole, responsabilità e complessità della giustizia penale: è ... pupia.tv Al Villaggio dei Ragazzi il convegno sul maestro Antonio GrausoL’Associazione Culturale Musicale A. Barchetta Odv, parallelamente alla programmazione di animazione musicale religiosa in tempo quaresimale, ha programmato per il 18 marzo un Convegno celebrativo s ... casertanews.it Il villaggio di Baiwu, città di Qujing, provincia dello #Yunnan, vanta una lunga storia e un paesaggio pittoresco. Un tempo era la prima tappa della "Via del Rame da Sud a Nord" durante le dinastie Ming e Qing, ed è ricco di siti storici. Negli ultimi anni, la conte - facebook.com facebook Con un'inclinazione di 17 gradi, la chiesa nel villaggio di Ropoto provoca vertigini a chiunque riesca a visitarla x.com