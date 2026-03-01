Taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi Villano contro Santangelo | Speculazione politica

Lo scontro tra Villano e Santangelo si inasprisce sulla revoca dei fondi destinati al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Villano accusa Santangelo di aver effettuato una scelta che, secondo lui, rappresenta una forma di speculazione politica, mentre Santangelo difende la decisione come necessaria per motivi amministrativi. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

Lo scontro politico si infiamma sulla questione dei tagli ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Dopo le accuse del centrodestra attraverso il deputato della Lega Zinzi e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vincenzo Santangelo, arrivano le parole del consigliere regionale.