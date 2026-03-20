Parco Acquedotti a Roma crollato casale per scoppio bomba morti anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone - VIDEO

A Roma, un casale nel Parco degli Acquedotti è crollato a seguito di un'esplosione. Le persone morte sono due anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, entrambe ritenute vicine al gruppo Cospito. Gli investigatori stanno indagando su questa esplosione, che ha causato il crollo dell'edificio e la morte dei due individui. Sul luogo sono presenti forze dell'ordine e mezzi di soccorso.

Le due vittime sarebbero state legate al "gruppo Cospito". Tra le ipotesi degli investigatori, un rilancio della campagna a favore dell'anarchico Alfredo Cospito, in vista della scadenza (a maggio) del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41bis Al Parco Acquedotti di Roma è cr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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