L'ex attaccante Christian Vieri ha commentato la lotta per lo scudetto tra Inter, Milan e Napoli, sottolineando come spesso si ripetano le stesse affermazioni. Inoltre, ha espresso un giudizio su Rafael Leao, ritenendo che le discussioni intorno al portoghese siano ripetitive e poco costruttive. Vieri ha anche rivolto un avvertimento all’Inter riguardo alcune questioni di squadra.

Oltre la partita della Nazionale italiana che andrà in scena questa sera, l'ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha parlato anche della corsa Scudetto. Chi vince lo Scudetto? "Ho sempre detto che l'Inter è la squadra più forte e resto coerente, ha tutto per vincere il campionato. In un anno un momento di flessione è comprensibile. Ora c’è pressione, mancano otto partite. Non si può più sbagliare", questa la risposta di 'Bobo' durante l'intervista a 'Il Corriere della Sera'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, monitorato un super bomber della Premier League. Colpo da novanta>>> Su chi fa più paura tra il Milan e il Napoli: "Vedo bene la squadra di Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vieri su Leao: “Si dicono sempre le stesse cose, non va bene”. Poi avverte l’Inter

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