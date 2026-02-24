Gratteri non arretra sul referendum | Direi le stesse cose E rilancia il suo No spiegando perché numeri alla mano questa riforma della Giustizia va bocciata

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, mantiene la sua posizione negativa sul referendum, motivando il suo “No” con dati concreti e analisi approfondite. La causa della sua fermezza risiede nella convinzione che questa riforma della Giustizia rischia di compromettere l’efficacia del sistema giudiziario. Non modifica il suo punto di vista nonostante le critiche ricevute, ribadendo di ritenere fondamentali alcune modifiche e sottolineando la necessità di un approfondimento.

Non si rimangia nulla, nemmeno una sillaba. Anzi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri tira dritto sul referendum e respinge al mittente le polemiche scaturite dai suoi ultimi interventi pubblici. “Se rifarei quelle affermazioni? Certamente”. Il punto, insiste il magistrato, è che non si tratta di un giudizio politico sull’esecutivo, ma riguarda l’intero assetto istituzionale: “Si vuole modificare sette articoli della Costituzione per sei persone che passano da giudice a pm”. Gratteri, durante una conferenza stampa su un blitz anticamorra che ha portato a nove arresti tra presunti affiliati a camorra e ’ndrangheta, ha detto di essersi riletto i lavori preparatori della Carta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Riforma della Giustizia, Gratteri non arretra: “Scusarmi di cosa? Parole strumentalizzate, vado avanti per il no”Il procuratore Nicola Gratteri si trova al centro del dibattito sulla riforma della giustizia, dopo aver chiarito di non avere intenzione di scusarsi.

Gli ultimi sondaggi sul referendum: i numeri di YouTrend e Mennheimer sulla riforma della Giustizia 2026Il sondaggio di YouTrend e Mennheimer ha mostrato che il risultato del referendum sulla riforma della Giustizia del 2026 dipende molto dalla partecipazione degli elettori.

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

