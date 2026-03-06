Vergara svela | A gennaio potevo andare via ma sapevo di avere la stima di Conte Pio Esposito è il futuro dell’Italia non chiamateci più…

L’attaccante del Napoli, Antonio Vergara, ha rivelato di aver avuto l’opportunità di lasciare la squadra a gennaio, ma di aver deciso di rimanere perché sapeva di essere apprezzato dall’allenatore. Vergara ha anche commentato il suo rapporto con Conte, sottolineando il suo ruolo crescente e il futuro promettente, e ha parlato di Pio Esposito come rappresentante del talento italiano emergente.

Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell'Italia, non chiamateci più.» L'attaccante del Napoli, Antonio Vergara, racconta il suo exploit negli ultimi mesi con Conte e svela di quando era stato vicino all'addio a gennaio Il talento Antonio Vergara, diventato titolare nell