Buffon si Sfoga e punta tutto su Pio Esposito. L’ex portiere della Nazionale crede che il giovane attaccante dell’Inter possa portare l’Italia ai Mondiali. “È l’unica certezza che abbiamo”, dice, senza nascondere la fiducia nel talento di Esposito. La speranza di Buffon si concentra tutta su di lui, mentre il calcio italiano guarda avanti.

Inter News 24 Buffon, intervistato a Cult su Dazn, ha parlato così di Pio Esposito, attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana. Durante l’appuntamento con Cult su DAZN, Gianluigi Buffon ha speso parole di profonda stima per Pio Esposito, giovane promessa di proprietà dell’Inter. L’ex capitano della Nazionale, che ha avuto modo di osservare da vicino il ragazzo, è convinto che il suo potenziale sia ampiamente sottovalutato dall’opinione pubblica e che la sua ascesa sia solo all’inizio. Buffon non si è limitato a commentare le doti tecniche, ma ha voluto sottolineare lo spessore umano del calciatore: « Penso che Pio arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare perché ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori ed è un professionista che ha un’umiltà, determinazione, voglia di apprendere ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Buffon e le speranze in Pio Esposito: «Ci porterà ai Mondiali, è l’unica certezza che abbiamo. Penso che in futuro…»

Approfondimenti su Buffon Pio Esposito

Da Niguarda, a Milano, emergono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti nell’incidente di Crans-Montana.

Serena, ex attaccante di calcio e ora commentatrice, ha recentemente espresso parole di stima nei confronti di Pio Esposito.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Buffon Pio Esposito

Argomenti discussi: Gabriel ‘Espeto’ Strefezza, dal 'no' di Inzaghi al Tardini: gol, sogni e calzini fortunati; Speranze azzurre per la libera | Franzoni e Paris volano in prova.

Gigi #Buffon a Dazn: “Pio #Esposito ci porterà al Mondiale: è l’unica certezza che abbiamo! Farà una grande carriera e arriverà un gradino sopra rispetto a ciò che già ci aspettiamo da lui…” x.com

Batti un colpo se Pio Esposito è il tuo bomber preferito! - facebook.com facebook