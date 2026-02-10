Buffon che investitura su Pio Esposito | Calciatore e ragazzo speciale ci porterà al Mondiale! L’ho visto negli spogliatoi e posso dirvi che…

Gianluigi Buffon ha parlato con entusiasmo di Francesco Pio Esposito, definendolo un calciatore e un ragazzo speciale. Il capitano della Nazionale ha detto di averlo visto negli spogliatoi e di credere che possa portare la squadra al Mondiale. La sua voce si aggiunge alle tante di chi crede nelle potenzialità del giovane attaccante.

Buffon: "Pio Esposito ci porterà al Mondiale" Gianluigi Buffon ha parlato di Pio Esposito e Kenan Yildiz, due giovani promettenti del calcio italiano. Buffon e le speranze in Pio Esposito: «Ci porterà ai Mondiali, è l'unica certezza che abbiamo. Penso che in futuro…» Buffon incorona Pio Esposito: «È l'unica certezza per il futuro della Nazionale»Parole che pesano come un'investitura. Ospite di DAZN, Gianluigi Buffon ha indicato in Francesco Pio Esposito uno dei pilastri su cui costruire il futuro della Nazionale italiana. "Pio Esposito ci porterà al Mondiale: è l'unica certezza che abbiamo! Farà una grande carriera e arriverà un gradino sopra rispetto a ciò che già ci aspettiamo da lui…" - Gigi Buffon Gigi #Buffon a Dazn: "Pio #Esposito ci porterà al Mondiale: è l'unica certezza che abbiamo! Farà una grande carriera e arriverà un gradino sopra rispetto a ciò che già ci aspettiamo da lui…"

