Fascicolo sanitario elettronico cambia tutto | Attenzione!

La sanità italiana si trova di fronte a un nuovo capitolo con l’implementazione dell’ultima fase del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2. Questo cambiamento riguarda l’attivazione di nuove funzioni e aggiornamenti tecnici, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei dati sanitari digitali. L’operatività del sistema è stata avviata ufficialmente, coinvolgendo le strutture sanitarie sul territorio nazionale.

La sanità italiana entra in una nuova fase di digitalizzazione con l’avvio dell’ultimo passaggio operativo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0. La data indicata è il 31 marzo, con l’obiettivo di arrivare a pieno regime entro giugno 2026. Il progetto punta a rendere più omogenei i servizi sul territorio nazionale e a favorire l’utilizzo del fascicolo da parte dei cittadini, superando le differenze regionali nella gestione dei dati sanitari. Dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, diventa operativo il piano finanziato dal PNRR, con risorse complessive superiori a 610 milioni di euro. Il decreto aggiornato introduce criteri più stringenti per la trasmissione e la rendicontazione delle informazioni cliniche, con l’allineamento agli standard europei. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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