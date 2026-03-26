Umbria nella morsa del freddo neve e temperature a picco

Nella giornata del 26 marzo 2026, la regione dell'Umbria ha registrato temperature molto basse e condizioni climatiche invernali. Nel centro di Perugia si sono verificati rovesci di neve a intermittenza, accompagnati da pioggia e un freddo intenso. La neve ha interessato diverse zone, creando disagi alla circolazione e alle attività quotidiane. Le temperature sono scese sotto lo zero, provocando una parziale copertura nevosa nel capoluogo.

Perugia, 26 marzo 2026 – Neve, a tratti, mista a pioggia con il freddo pungente nel centro di Perugia tornato per qualche ora ad avere tratti tipicamente invernali. Colpa anche del vento, non particolarmente forte ma che comunque ha contribuito a far avvertire ancora di più il colpo di coda del maltempo. La nevicata a Castelluccio di Norcia in timelapse Nel centro del capoluogo umbro la temperatura si è avvicinata allo zero anche nella parte centrale della giornata. Poche le persone in giro. Freddo che è tornato a interessare gran parte dell' Umbria. Secondo quanto rilevato dalle centraline della rete idrometeoreologica regionale in nessuno dei centri umbri sono stati superati i dieci gradi nelle ore che dovrebbero essere le più calde. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria nella morsa del freddo, neve e temperature a picco Articoli correlati Leggi anche: Neve, allerta gialla. La Befana della Toscana è gelata. Temperature a picco, “Freddo fino a febbraio” Australia nella morsa del caldo: temperature record(LaPresse) – Caldo record in Australia: alcune zone del Paese hanno registrato temperature record vicine ai 50 gradi Celsius durante una prolungata... Una selezione di notizie su Umbria nella morsa del freddo neve e... Temi più discussi: Caro carburanti: l’Umbria sfonda il muro dei 2 euro. Autotrasporto al collasso; Allerta Meteo, domani 18 regioni nella morsa del maltempo: neve abbondante e burrasca forte, avviso dell’Aeronautica Militare; Due giorni di confronto e proposte a Fiuggi per lo Sportcity Meeting 2026; Meteo che tempo farà nel weekend? Freddo in aumento e rovesci improvvisi domenica al Centro-Sud. Umbria nella morsa del freddo, neve e temperature a piccoPerugia, 26 marzo 2026 – Neve, a tratti, mista a pioggia con il freddo pungente nel centro di Perugia tornato per qualche ora ad avere tratti tipicamente invernali. Colpa anche del vento, non ... lanazione.it Italia nella morsa del maltempo: pioggia, temporali e burrasca. Allerta in 9 regioniNon si placa il maltempo in Italia con alcune regioni che sono chiamate anche oggi a fare i conti con l'allerta meteo. I dettagli. newsmondo.it In Umbria resiste l'inverno, la neve imbianca ancora il cuore verde La primavera tarda ad arrivare e alle temperature miti che anticipano l'estate resistono ancora venti forti, temporali e persino nevicate Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook “I libri costruiscono ponti in un mondo infarcito di violenza”. La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma 2026 dell’associazione FulgineaMente #umbria consigli x.com