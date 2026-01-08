È nata a Lainate la prima Comunità Energetica Rinnovabile, promossa da Ilas (Imprenditori Lainatesi Associati). Questa iniziativa coinvolge imprese e cittadini in un consumo condiviso di energia, favorendo l’autoproduzione sostenibile e la collaborazione tra i soci. Un esempio di impegno locale per promuovere pratiche energetiche più efficienti e rispettose dell’ambiente, rafforzando la partecipazione comunitaria nel settore delle rinnovabili.

Promossa da Ilas (Imprenditori Lainatesi Associati) è nata a Lainate la prima Comunità Energetica Rinnovabile. L’iniziativa nasce al termine di un lungo percorso, avviato attraverso il tavolo cittadini di confronto "Ilas - Energia per Lainate" che nei mesi scorsi ha coinvolto imprese, amministrazione comunale e altri attori locali, con un obiettivo preciso: trasformare l’energia da costo e problema a leva di competitività, coesione sociale e sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi in Villa Litta alla presenza del sindaco Alberto Landonio, dell’assessore competente, Giacomo Di Foggia e dei rappresenti dell’Ilas c’è stata la ratifica ufficiale degli atti costitutivi de "La tua Cer Lainate" che sarà iscritta nel registro nazionale delle Cer gestito dal Gestore dei Servizi Energetici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prima Comunità Energetica. Imprese e cittadini insieme consumo condiviso tra soci

