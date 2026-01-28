Hub urbani e di prossimità secondo incontro per ridisegnare il territorio

Martedì 27, nella sala dei lampadari del centro anziani Ariosto di Stellata, si è svolto il secondo incontro per ridisegnare il territorio. I rappresentanti del Comune di Bondeno hanno discusso di come sviluppare gli hub urbani e di prossimità, puntando a migliorare i servizi e le connessioni tra i quartieri. La riunione ha visto la partecipazione di diversi cittadini e tecnici, pronti a portare idee e suggerimenti per rendere più efficiente il sistema di distribuzione delle risorse sul territorio.

Si è tenuto martedì 27 l'incontro nella sala dei lampadari del centro anziani Ariosto di Stellata, dove si è parlato della definizione degli hub urbano e di prossimità del Comune di Bondeno. Il tutto allo scopo di farsi trovare pronti lungo il solco tracciato dalle nuove normative regionali. "L'obiettivo - dichiara il sindaco Simone Saletti - resta quello di ridisegnare il futuro, in modo da intercettare risorse ed effettuare una programmazione puntuale per il futuro del territorio". Stellata, dunque, è al centro di un progetto che tiene conto delle potenzialità turistiche del piccolo borgo storico e del collegamento fluviale del Po.

