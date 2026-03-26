Legge ottocentenario francescano Proietti | Risorse ai Comuni umbri per progetti che promuovono i valori del Santo
La Regione Umbria ha annunciato l'attuazione dell'articolo 4 di una legge regionale risalente a circa 200 anni fa, dedicata ai valori francescani. Sono stati stanziati un milione di euro destinati ai Comuni della regione che presenteranno progetti incentrati sulla promozione di questi valori. La misura mira a sostenere iniziative locali in linea con i principi del francescanesimo.
Legge regionale ottocentenario francescano: la Regione Umbria da il via all'attuazione dell'articolo 4 mettendo a disposizione 1 milione di euro per i Comuni umbri che presenteranno progetti dedicati alla promozione dei valori francescani.L'intervista alla presidente della Regione Umbria Stefania. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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