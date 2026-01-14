Plastic free premiati tre comuni umbri | Esempio virtuoso di impegno nella riduzione dell' inquinamento da plastica

Tre comuni umbri sono stati riconosciuti come esempi virtuosi nella lotta contro l'inquinamento da plastica. Questo premio sottolinea l'importanza di strategie sostenibili e iniziative concrete per ridurre l'uso della plastica e tutelare l’ambiente. Il riconoscimento evidenzia l’impegno delle amministrazioni locali nel promuovere pratiche più responsabili e rispettose della natura, contribuendo a un territorio più pulito e sostenibile.

Tre Comuni umbri premiati per il loro impegno nella tutela ambientale e nella riduzione dell'inquinamento da plastica. Si tratta di Corciano, Castiglione del Lago e Narni che hanno ottenuto il riconoscimento “Plastic Free 2026” destinato agli enti locali che si sono distinti per i loro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

