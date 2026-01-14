Plastic free premiati tre comuni umbri | Esempio virtuoso di impegno nella riduzione dell' inquinamento da plastica

Tre comuni umbri sono stati riconosciuti come esempi virtuosi nella lotta contro l'inquinamento da plastica. Questo premio sottolinea l'importanza di strategie sostenibili e iniziative concrete per ridurre l'uso della plastica e tutelare l’ambiente. Il riconoscimento evidenzia l’impegno delle amministrazioni locali nel promuovere pratiche più responsabili e rispettose della natura, contribuendo a un territorio più pulito e sostenibile.

Plastic Free 2026, tre Comuni dell'Agrigentino tra quelli selezionati in Sicilia - Favara, Licata e Ravanusa entrano nel programma nazionale che premia le amministrazioni locali impegnate nella tutela ambientale ... agrigentonotizie.it

Bari e 3 città della provincia tra i Comuni Plastic Free 2026: "Gestione virtuosa dei rifiuti" - Il premio è dedicato ai centri che si sono distinti nella lotta all’abbandono della plastica, nella promozione e sensibilizzazione di comportamenti sostenibili ... baritoday.it

Castelsardo è Comune Plastic Free, nel 2026 con "due tartarughe" x.com

Sicilia sempre più “Plastic Free”: 20 Comuni premiati nel 2026 Da Cefalù a Modica, cresce l’isola che dice no all’abbandono dei rifiuti e punta su sostenibilità e buone pratiche ambientali Leggi l’articolo completo di Francesco Triolo al link nel primo commento facebook

