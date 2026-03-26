Poggioreale | blitz dei Carabinieri nel campo di via del Macello

I Carabinieri hanno effettuato un’ampia operazione nel campo di via del Macello a Poggioreale, portando all’arresto di alcune persone e alla denuncia di altre. Durante le operazioni sono state sequestrate 21 auto e ci sono stati momenti di tensione e aggressioni tra le persone presenti. L’intervento si è concluso con diversi provvedimenti legali e interventi di sicurezza sul territorio.

Poggioreale sotto scacco: maxi operazione dei Carabinieri in via del Macello. Arresti, denunce e 21 auto sequestrate tra tensioni e aggressioni. Poggioreale è stata teatro nelle ultime ore di un'ampia operazione di controllo condotta dai Carabinieri, che hanno setacciato l'area del campo nomadi situato in via del Macello. L'intervento, volto al ripristino della legalità e alla sicurezza del quartiere, ha portato a un bilancio significativo: una persona tratta in arresto, tre denunciate a piede libero e il sequestro di numerosi autoveicoli irregolari. L'attività dei militari si è svolta in un clima di forte tensione, culminato in alcuni episodi di violenza contro gli operatori impegnati sul campo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Poggioreale: blitz dei Carabinieri nel campo di via del Macello Articoli correlati Leggi anche: Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce Blitz dei carabinieri nel campo tra Melito e Arzano: sequestrate auto, rame e officina abusivaI carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono con i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Irruzione nel campo rom di Poggioreale a Napoli: le scoperte dei carabinieri Una raccolta di contenuti su Poggioreale blitz dei Carabinieri nel... Temi più discussi: Nuovo blitz dei carabinieri nei campi rom a Napoli: si riparte da Poggioreale; Nuovo blitz dei carabinieri nei campi rom a Napoli: si riparte da Poggioreale; Drone si incastra sul tetto della caserma dei carabinieri: portava cellulari; Blitz dei Carabinieri a Poggioreale: sequestrato carico di droga. A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestriBlitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Sequestrate auto senza assicurazione, messi al sicuro due cani in stato di abbandono, arrestata anche un ... ansa.it I carabinieri sequestrano 21 veicoli nel campo rom di Poggioreale: aggredito con una chiave inglese autista del carroattrezziBlitz dei carabinieri nel campo rom di via del Macello, nel quartiere Poggioreale, a Napoli. L’aggressore è stato arrestato, altre tre persone sono state denunciate. Hanno voluto documentare con un lu ... fanpage.it Tele Club Italia. . Operazione a Poggioreale nel campo di via del Macello: i Carabinieri rimuovono 21 veicoli irregolari e arrestano un uomo dopo tensioni durante i controlli. Denunce per danneggiamenti, scoperti abusi e contrabbando. Emergenza tra rifiuti, fu - facebook.com facebook Napoli, a Poggioreale sanzionato auto-demolitore per abbandono rifiuti x.com