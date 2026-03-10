Al via il primo modulo del progetto Remoti- rigenerazione

Il primo modulo del progetto R.e.m.o.t.i. - Rigenerazione è iniziato ad Arezzo il 10 marzo 2026. Si tratta di un' iniziativa che coinvolge diverse realtà locali, con l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione urbana e sostenibilità. La fase attuale comprende attività di pianificazione e organizzazione, con la partecipazione di enti pubblici e privati.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Al via il primo modulo del progetto R.E.M.O.T.I.- RIGENERAZIONE ENTRO MODALITÀ OPERATIVE TERRITORIALI INCLUSIVE- attivato grazie al Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana, in particolare nell'ambito dell'intervento "PERCORSI PARTECIPATIVI, INNOVATIVI ED INCLUSIVI PER LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA TERRITORIALE CASENTINO - VALTIBERINA" A VALERE SUL FSE+ 2021-2027 Questa prima azione dal titolo COSTRUIRE MEMORIA GENERARE FUTURO, si riferisce nello specifico all'attivazione di laboratori partecipativi diffusi per la co-progettazione dei contenuti dei nuovi allestimenti delle antenne ecomuseali di Castel Focognano, Talla e Chitignan o finanziati nell'ambito dalla misura OP5 – Priorità 4.