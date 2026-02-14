A maggio, la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz si svolge grazie alla passione della Fondazione Musica per Roma. La manifestazione porta a Vicenza artisti di fama mondiale, offrendo concerti in location storiche come il Teatro Olimpico. Un appuntamento che richiama appassionati di jazz da tutta Italia, desiderosi di ascoltare performance di alto livello in un’atmosfera unica.

©Fondazione Musica Per Roma foto Riccardo Musacchio MUSA VICENZA – Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della nascita di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, Miles Davis. Con lo sguardo già proiettato verso un’ulteriore fondamentale ricorrenza, il centesimo compleanno di un altro artista che ha cambiato la storia della musica del XX secolo, John Coltrane. In questo triplice orizzonte si muove la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, che si svolgerà dal 15 alla notte fra il 25 e il 26 maggio fra il Teatro Olimpico – capolavoro del Palladio e patrimonio UNESCO – il Teatro Comunale, l’Abbazia di Sant’Agostino e il Cimitero Maggiore, la Basilica Palladiana e una serie di altri luoghi che ospiteranno performance e progetti nella consolidata formula del festival diffuso in tutta la città. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A maggio la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz: il programma

La seconda parte della 27ª edizione di ‘Ferrara in Jazz’ prende il via venerdì 23, concludendosi il 9 maggio.

Pozzuoli si prepara a riscoprire il fascino del jazz con quattro imperdibili concerti, pronti a inaugurare la 17ª edizione del Festival Winter Classic & Jazz.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fotomontaggi hot su whatsapp per denigrare una disabile di Taranto: in cinque a giudizio per stalking; New Conversations – Vicenza Jazz, Dalle trombe di Gerico al divino Miles; Adunata VIII Feudalesimo e Libertà; Rivals 2 – Da maggio su Disney+.

New Conversations, Vicenza jazz 2026 compie 30 anni. Ecco il programma del Festival facebook