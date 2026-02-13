Vicenza Jazz 2026 è dedicato a Miles Davis

Vicenza Jazz 2026 si svolge per celebrare Miles Davis, il leggendario trombettista statunitense. La manifestazione porta in città artisti di fama mondiale e accende le strade con concerti e jam session. Quest’anno, il festival si concentra sulla musica di Davis, con eventi che ripercorrono le sue innovazioni e i suoi capolavori. La città si prepara ad accogliere appassionati e musicisti da tutto il mondo, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Roma, 13 feb. (askanews) – Trent'anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d'arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della nascita di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, Miles Davis. Con lo sguardo già proiettato verso un'ulteriore fondamentale ricorrenza, il centesimo compleanno di un altro artista che ha cambiato la storia della musica del XX secolo, John Coltrane. In questo triplice orizzonte si muove la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, che si svolgerà dal 15 alla notte fra il 25 e il 26 maggio fra il Teatro Olimpico – capolavoro del Palladio e patrimonio UNESCO – il Teatro Comunale, l'Abbazia di Sant'Agostino e il Cimitero Maggiore, la Basilica Palladiana e una serie di altri luoghi che ospiteranno performance e progetti nella consolidata formula del festival diffuso in tutta la città.

