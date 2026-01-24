Roma controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi | sequestrate 5 auto

Nella giornata del 24 gennaio 2026, i carabinieri della Compagnia di Roma EUR, supportati dal Gruppo di Roma, hanno effettuato un controllo nel campo nomadi di Vicolo Salvi. Durante l'intervento sono state sequestrate cinque automobili, nel rispetto delle procedure di sicurezza e ordine pubblico. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio e verifica delle aree di interesse sul territorio capitolino.

Roma, 24 gennaio 2026 – In un’azione coordinata e capillare, i carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma, hanno condotto un servizio straordinario di controllo all’interno del campo nomadi di Vicolo Salvi. L’intervento si inserisce nelle linee strategiche definite dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione ha visto l’impiego di numerosi carabinieri che, con professionalità e rigore, hanno ispezionato l’intera area per garantire legalità e sicurezza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

