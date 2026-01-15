Aveva allestito una serra per la marijuana in casa 61enne arrestato
Un uomo di 61 anni è stato arrestato ad Adrano per aver allestito una serra domestica dedicata alla coltivazione di marijuana. La polizia ha scoperto un ambiente appositamente attrezzato all’interno della sua abitazione, evidenziando una pratica di coltivazione indoor. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla produzione illegale di sostanze stupefacenti, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno.
Si era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera serra all’interno della sua abitazione, nel centro di Adrano. Ma la serra è stata individuata dalla Polizia che ha arrestato il proprietario di casa, un 61enne adranita. La scoperta della serra fa è avvenuta nell’ambito delle azioni di contrasto alla detenzione di droga e allo spaccio di stupefacenti, condotta dai poliziotti del commissariato. Giunti nei pressi della casa, i poliziotti della squadra investigativa hanno avvertito un intenso odore, tipico della marijuana, provenire dall’interno dell’abitazione e, per fugare ogni sospetto, hanno bussato alla porta dell’edificio, senza, però, riuscire a scorgere alcun inquilino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Bimbo di 4 anni perde i sensi dopo aver mangiato un biscotto: era alla cannabis. Arrestato lo zio, in casa aveva una serra di marijuana
Leggi anche: In casa una serra di marijuana: arrestato
In casa una serra di marijuana: arrestato; Serra di marijuana nel centro di Caltanissetta, un arresto; Coltivava marijuana in casa: 37enne arrestato a Messina; Cannabis coltivata in camera da letto: scatta l’arresto.
Adrano, serra indoor di marijuana nel centro abitato: arrestato 61enne - La Polizia di Stato ha scoperto una serra domestica con 21 piante e un impianto elettrico abusivo. corrieretneo.it
Adrano. Serra domestica per la marijuana scoperta: beccato un 61enne - Aveva trasformato una stanza della propria abitazione, nel cuore di Adrano, in una vera e propria coltivazione indoor di marijuana. libertasicilia.it
Ha creato all’interno della sua abitazione una serra di marijuana: arrestato - Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati, mentre per il 61enne è scattato l'arresto. grandangoloagrigento.it
La vittima è un uomo di 56 anni, Attilio Frare, che aveva allestito un museo casalingo sui reperti di guerra collezionati facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.