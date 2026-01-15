Aveva allestito una serra per la marijuana in casa 61enne arrestato

Un uomo di 61 anni è stato arrestato ad Adrano per aver allestito una serra domestica dedicata alla coltivazione di marijuana. La polizia ha scoperto un ambiente appositamente attrezzato all’interno della sua abitazione, evidenziando una pratica di coltivazione indoor. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla produzione illegale di sostanze stupefacenti, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno.

Si era specializzato nella coltivazione indoor della marijuana, creando una vera serra all’interno della sua abitazione, nel centro di Adrano. Ma la serra è stata individuata dalla Polizia che ha arrestato il proprietario di casa, un 61enne adranita. La scoperta della serra fa è avvenuta nell’ambito delle azioni di contrasto alla detenzione di droga e allo spaccio di stupefacenti, condotta dai poliziotti del commissariato. Giunti nei pressi della casa, i poliziotti della squadra investigativa hanno avvertito un intenso odore, tipico della marijuana, provenire dall’interno dell’abitazione e, per fugare ogni sospetto, hanno bussato alla porta dell’edificio, senza, però, riuscire a scorgere alcun inquilino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

