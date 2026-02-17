Un ragazzo di 20 anni è stato fermato a Macerata perché aveva in tasca una pistola a gas e della droga. Gli agenti lo hanno sorpreso durante un controllo e hanno trovato l'arma e alcune dosi di sostanza stupefacente nascosta nel suo zaino.

Macerata, 17 febbraio 2026 – Denunciato un ventenne trovato dagli agenti con arma a gas e sostanza stupefacente. Venerdì scorso, intorno alle 16.40, una pattuglia della Polizia locale impegnata in un consueto servizio di perlustrazione, ha proceduto al controllo di un giovane che sostava su una panchina in via Piave. Nonostante un iniziale atteggiamento collaborativo, l’attenzione degli agenti è stata attirata da una sospetta sporgenza sotto gli indumenti del ragazzo. Il controllo ha permesso di rinvenire una pistola a Co2 (carica di gas da 12 grammi) occultata all'altezza della cintura. L'arma, priva del tappo rosso distintivo, è risultata carica e pronta all'uso, con un caricatore contenente proiettili in gomma e proiettili orticanti ad alta efficienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gira con una pistola a gas e la droga: denunciato un ragazzo

