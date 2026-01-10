L’ordine degli infermieri sulla nomina di Firenze a manager dell' Asp | Segnale importante pronti a collaborare
L’Ordine degli Infermieri commenta la nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Asp di Palermo, definendola un segnale positivo per il sistema sanitario locale. Questa nomina può contribuire a rafforzare l’offerta di servizi e a garantire una gestione più efficace delle risorse. L’ente si dichiara disponibile a collaborare per sostenere obiettivi condivisi di tutela della salute pubblica e miglioramento dell’assistenza territoriale.
“La nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Asp di Palermo rappresenta un segnale importante per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale, in un momento di grandi sfide per la tutela della salute pubblica. Con la sua comprovata esperienza manageriale e la profonda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
