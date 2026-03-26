Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 26 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi e situazioni di traffico. La redazione ha raccolto i dati provenienti dalla rete regionale per offrire un quadro delle condizioni stradali nella zona di Roma e dintorni.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Aggiornamento sull'incidente avvenuto sulla A1 Roma Napoli al momento ci sono 3 km di coda tra Pontecorvo e Ceprano in direzione di Roma il traffico defluisce due corsie permangono le code su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia Cambiamo argomento e parliamo di cantieri sulla A1 Firenze Roma per consentire i lavori di manutenzione questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo di Magliano Sabina in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Orte ed. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti rallentano il traffico sul... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 Roma Napoli ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook