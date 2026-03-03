Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 3 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Sul raccordo anulare si segnalano alcune criticità e interventi in corso, mentre altre arterie presentano rallentamenti e code. La situazione del traffico viene monitorata costantemente per fornire informazioni aggiornate agli automobilisti in transito.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e la Pontina mentre interno abbiamo code per incidente tra Nomentana e Casilina sulla tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro e code per traffico intenso sulla Colombo trave di cammino verso Ostia passiamo ai cantieri sulla tangenziale dei castelli per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria all'interno delle gallerie quattro Grotte e Olivella è chiuso il tratto di strada km 0 km 2 e 700 delle Grotte siamo da Castel Gandolfo e Ariccia il.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

