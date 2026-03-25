Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 25 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie della regione. I dati vengono trasmessi attraverso i canali ufficiali di Astral, con l’obiettivo di informare gli utenti sulla circolazione stradale in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti rallentano il traffico sul Raccordo Anulare il primo e carreggiata interna tra le uscite Pisana e Aurelia l'altro in esterna tra Ardeatina e Tuscolana raccomandiamo prudenza Attenzione anche sul tratto Urbano della A24 dove sempre per incidente Si procede a rilento tra la tangenziale est Portonaccio Verso il raccordo in chiusura l'allerta meteo Della protezione civile da stasera e per le successive 24-36 ore previsti sul Lazio 20 di burrasca con mareggiate lungo le coste esposte dalla nottata di oggi per le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura e trasporto ferroviario sulla... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti rallentano il traffico sul ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook