Alle ore 19:40 del 26 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale riguardo a eventuali disagi o interventi sulle strade, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione del traffico locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 Roma Napoli incidente provoca code tra Pontecorvo e Ceprano direzione Roma prestare attenzione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Ci sono code tra Nomentana e La Rustica mentre in esterna si rallenta tra Laurentina e Appia code anche sulla via del mare e su via Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Malafede il tutto verso Ostia su via Pontina per traffico si rallenta tra via Cristoforo Colombo il raccordo in uscita da Roma disagi anche su via Nettunense coda all'altezza di Pavona infine il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 19:40

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per...

Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla A1 Roma Napoli ... romadailynews.it

Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com

ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook