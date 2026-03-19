Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 19 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale, segnalando eventuali criticità o disagi lungo le principali arterie della città. Gli aggiornamenti sono disponibili per gli automobilisti e chi utilizza i mezzi pubblici, per favorire una mobilità più consapevole.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra La Romanina in carreggiata esterna prima di antenna esterna per incidente lunghe code tra le uscite Prenestina e Nomentana mentre è in carreggiata interna sempre per incidente traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e da Aurelia Sud traffico rallentato tra Togliatti e del grande raccordo anulare con difficoltà di immissione in carreggiata esterna mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo la strada statale Pontina incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma meno un... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook