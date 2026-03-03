Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 3 marzo 2026, il servizio di informazione sulla viabilità di Astral, la società che gestisce l'infomobilità per la Regione Lazio, ha comunicato l'avvio dei controlli in carreggiata a Roma. L'aggiornamento riguarda la situazione del traffico in tempo reale nella capitale, con l'obiettivo di monitorare eventuali criticità e garantire la fluidità della circolazione.

Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre l'Inter abbiamo così a tratti tra Cassia bis e Salaria e code per incidente tra Nomentana e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro code sulla Roma Fiumicino all'altezza di via Cristoforo Colombo in direzione raccordo è proprio sulla Cristoforo Colombo segnaliamo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia e cose per incidente sulla Pontina tra Spinaceto e Romano in direzione Latina passiamo ai. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

