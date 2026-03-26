Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 26 marzo 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alla città di Roma. La redazione fornisce informazioni sullo stato delle strade e sulle eventuali criticità in tempo reale, attraverso il servizio di infomobilità, per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia e Salaria e più avanti Ci sono code tra Nomentana e La Rustica mentre in esterna si rallenta tra svincolo a91 Roma Fiumicino e Ostiense è proprio su questa strada Segna un incidente all'altezza del raccordo proseguendo sempre in esterna Ci sono code tra Pontina e la Tuscolana disagi anche sulla 91 Roma Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio in uscita da Roma nel senso opposto code tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio se. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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