Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 26 marzo 2026, il servizio di informazione sulla viabilità regionale ha segnalato le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio. La comunicazione proviene da Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti sullo stato delle strade in tempo reale. La diffusione delle informazioni riguarda principalmente le principali arterie e le aree di maggiore afflusso di veicoli nella regione.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole al momento sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare solo qualche rallentamento segnalato in esterna tra Laurentina Tuscolana anche sulla roma-fiumicino il tratto Urbano della Roma Teramo al momento nessuna coda per traffico presente da segnalare ancora dei disagi con cuore sulla via Flaminia e Salaria in entrata verso il centro superato il raccordo è tutto dalla sala operativa e Marco cell uff appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento con il traffico in tempo reale un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud a causa di un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook