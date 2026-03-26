Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 10 | 25

Nella mattinata del 26 marzo 2026, alle ore 10:25, viene diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione proviene da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alle informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione. L’obiettivo è informare gli automobilisti sulle situazioni attuali e eventuali disagi lungo le principali vie di comunicazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna Ci sono code tra la diramazione Roma sud e Appia è più avanti tra la Nomentana fino allo svincolo con la Roma Teramo in esterna stessa situazione tra Trionfale Aurelia Salaria Flaminia sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale in direzione del centro sulle consolare i rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Salaria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud a causa di un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook