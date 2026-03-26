Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 26 marzo 2026, la rete viaria di Roma e della regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La situazione riguarda principalmente arterie principali e svincoli, con alcune aree interessate da rallentamenti e code. La redazione monitora costantemente gli sviluppi e fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione lungo le strade coinvolte.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria partiamo sul Raccordo Anulare Code in interna tra le uscite diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna si rallenta tra la Salaria Flaminia sul tratto Urbano della Roma Teramo in mente a partire dal raccordo fino al bivio per la tangenziale in direzione del centro sulle consolari rallentamenti e code interessano la via Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle la Salaria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali anche da Flaminia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud a causa di un ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook