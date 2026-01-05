Cercasi Befana disperatamente lettura teatralizzata per bambini a Sassuolo
Domani, 6 gennaio, alle ore 15:30, presso la Sala di Quartiere Falcone e Borsellino in Via Refice 23 a Sassuolo, si terrà la lettura teatralizzata per bambini intitolata
Si svolgerà domani, 6 gennaio a partire dalle ore 15,30 presso la Sala di Quartiere Falcone e Borsellino, in Via Refice 23, l’appuntamento per i più piccoli presentato dall'Associazione Orti e Bonsai Albero d'Oro nell’ambito del progetto “Idea Sassuolo”."Cercasi Befana disperatamente: lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
