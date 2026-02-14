Cercasi disperatamente Elly Schlein

Elly Schlein è al centro dell'attenzione dopo aver lasciato il Partito Democratico, una mossa che ha sorpreso molti. La sua presenza nel mondo politico italiano si è fatta più evidente negli ultimi mesi, quando ha deciso di candidarsi a una posizione di rilievo senza il sostegno ufficiale del partito di cui un tempo faceva parte. La sua figura continua a suscitare domande su cosa faccia e quali siano le sue intenzioni nel panorama politico attuale.

Mi domando che cosa faccia nella vita Elly Schlein, della quale so che qualche anno fa ha occupato il Pd, il principale e più radicato partito italiano, fino a diventarne la segretaria contro la volontà degli iscritti e a rivoltarlo coerentemente come un calzino. Non mi pare che la vedremo alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, dove pure ci saranno esponenti del suo partito (ma non della sua parte) come Lia Quartapelle tra i tanti ad ascoltare e interloquire con i leader politici di mezzo mondo sulla questione più importante del nostro tempo. Non mi pare che il 24 febbraio Schlein abbia in programma di andare in Ucraina, sia pure in ritardo di quattro anni, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa, come le chiede da un anno Carlo Calenda e le imporrebbe una dose minima di decoro politico, per esprimere solidarietà fisica ai partigiani del XXI secolo che resistono al nuovo fascismo e al solito imperialismo di Mosca.