Le dimissioni di Daniela Santanchè sono state presentate poco prima della scadenza prevista, evitando così una crisi di leadership all'interno del governo. La notizia si inserisce in un quadro politico in cui si discute di un possibile secondo mandato per il presidente del consiglio, senza passare per il Quirinale. La decisione di Santanchè si è verificata in un momento cruciale, con ripercussioni sul futuro del governo.

Le dimissioni di Daniela Santanchè arrivano nell'ultimo momento utile prima che la vicenda si trasformi in una crisi di leadership difficilmente rimediabile per Giorgia Meloni: va detto con chiarezza. E siccome esse si sommano a quelle del sottosegretario Del Mastro e del Capo di Gabinetto di via Arenula, rendono evidente il fatto politico più importante, cioè l'oggettiva condizione di difficoltà che la coalizione di destra-centro conosce per la prima volta dal 2022 a oggi. Andiamo con ordine però, perché i fatti contano spesso più delle parole. E cosa dicono i fatti? Dicono che l'uscita di scena del Ministro del Turismo arriva dopo almeno tre passaggi andati a vuoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Via a una nuova fase. È un Meloni bis senza passare per il Quirinale

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