Subaru al via una nuova fase elettrica Senza rinnegare il suo DNA

Subaru avvia una nuova fase elettrica, mantenendo saldo il suo patrimonio di affidabilità e tecnologia. Al Brussels Motor Show, il marchio presenta tre modelli full electric, rappresentando un passo importante verso un futuro più sostenibile. Questa evoluzione si inserisce nel rispetto delle caratteristiche distintive di Subaru, garantendo prestazioni e sicurezza anche con la propulsione elettrica. Un’occasione per osservare l’impegno del brand nel coniugare tradizione e innovazione.

Subaru accelera sulla strada dell' elettrico al Brussels Motor Show. Nello stand del marchio delle Pleiadi debuttano tre modelli full electric che segnano l'inizio di una nuova era. Protagonista assoluta è la Subaru E-Outback (nella foto), interpretazione a batteria di un nome iconico che da oltre trent'anni identifica il concetto di crossover "go anywhere". L' obiettivo è chiaro: trasferire nella nuova generazione BEV la versatilità e la fiducia di guida tipiche della famiglia Outback, aggiungendo prestazioni e tecnologia. Questa vettura adotta una batteria da 74,7 kWh con potenza di 280 kW (380 CV), e uno 0-100 kmh in circa 4,4 secondi per una autonomia stimata attorno ai 500 km WLTP (dato provvisorio).

La filiale italiana di Subaru Italia avvia una nuova fase strategica trasferendo la propria sede operativa da Milano Certosa al polo BIM (Bicocca i - facebook.com facebook

