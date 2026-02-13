Asst Lariana Brunella Mazzei confermata direttore sanitario fino al 2029
La Asst Lariana ha confermato Brunella Mazzei come direttrice sanitaria fino al 2029, dopo aver deciso di mantenere stabile la guida dell’ospedale. La scelta deriva dalla volontà di continuare a migliorare i servizi e garantire una gestione efficace delle emergenze, come dimostra il recente incremento delle attività nei reparti di pronto soccorso.
Rinnovato l’incarico alla guida sanitaria dell’azienda comasca. Il direttore generale Stucchi: “Un valore strategico per cittadini e operatori” Continuità ai vertici sanitari di Asst Lariana: l’azienda ha deciso di proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni rinnovando fino al 19 febbraio 2029 l’incarico di direttore sanitario alla dottoressa Brunella Mazzei. In servizio a Como dal 20 febbraio 2023, Mazzei era stata nominata dall’allora direttore generale Fabio Banfi; oggi il rinnovo porta la firma dell’attuale direttore generale Luca Stucchi. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondimenti su asst lariana
Dai ciliegi al pronto soccorso: lo "strano" accostamento di Rapinese e la replica di Asst Lariana
A Como, il dibattito sul taglio dei ciliegi ha acceso le polemiche tra politica e cittadini.
Consultori di Asst Lariana: Francesca Staurenghi è la nuova direttrice
Questa mattina, la dottoressa Francesca Staurenghi ha preso ufficialmente il comando dei Consultori di Asst Lariana.
Ultime notizie su asst lariana
Argomenti discussi: Fine vita. Asst Lariana apre uno sportello di consulenza sulle Dat; Malattie rare, Asst Lariana presenta due nuovi progetti; Malattie rare, 109 condizioni seguite da Asst Lariana: nasce lo sportello e parte l’ambulatorio di transizione; Ospedale di Como sempre all'avanguardia: è arrivata la chirurgia 3d per l'oculistica, come funziona.
Asst Lariana, conferma per i prossimi 3 anni della direttrice sanitaria: Esperienza e competenza strategicheÈ stato rinnovato fino al 19 febbraio 2029 l’incarico di direttore sanitario alla dottoressa Brunella Mazzei. La dottoressa Mazzei ha preso servizio in Asst Lariana il 20 febbraio 2023 e alla nomina f ... comozero.it
Malattie rare, 109 condizioni seguite da Asst Lariana: nasce lo sportello e parte l’ambulatorio di transizioneAl corso del 14 febbraio all’Ordine dei medici di Como focus su intelligenza artificiale e terapie innovative. Presentati due nuovi servizi per accompagnare i pazienti dall’età pediatrica a quella adu ... quicomo.it
Finalmente una soluzione per le opere donate alla Asst Lariana. Ai Civici anche il Martirio di San Pietro. Gli altri 200 dipinti finiranno in un caveau a Milano - facebook.com facebook