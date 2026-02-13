Asst Lariana Brunella Mazzei confermata direttore sanitario fino al 2029

La Asst Lariana ha confermato Brunella Mazzei come direttrice sanitaria fino al 2029, dopo aver deciso di mantenere stabile la guida dell’ospedale. La scelta deriva dalla volontà di continuare a migliorare i servizi e garantire una gestione efficace delle emergenze, come dimostra il recente incremento delle attività nei reparti di pronto soccorso.

Rinnovato l’incarico alla guida sanitaria dell’azienda comasca. Il direttore generale Stucchi: “Un valore strategico per cittadini e operatori” Continuità ai vertici sanitari di Asst Lariana: l’azienda ha deciso di proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni rinnovando fino al 19 febbraio 2029 l’incarico di direttore sanitario alla dottoressa Brunella Mazzei. In servizio a Como dal 20 febbraio 2023, Mazzei era stata nominata dall’allora direttore generale Fabio Banfi; oggi il rinnovo porta la firma dell’attuale direttore generale Luca Stucchi. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Quicomo.it

