Vi presentiamo il dottor Sebastiano Recalcati nuovo responsabile della Dermatologia di Asst Lariana

Il dottor Sebastiano Recalcati è il nuovo responsabile della Dermatologia presso Asst Lariana. Recentemente ha assunto questa posizione, portando con sé esperienza e competenza nel settore. La sua nomina mira a garantire un servizio di qualità e continuità nel reparto, contribuendo al miglioramento delle cure dermatologiche offerte alla comunità.

