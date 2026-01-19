Vi presentiamo il dottor Sebastiano Recalcati nuovo responsabile della Dermatologia di Asst Lariana
Il dottor Sebastiano Recalcati è il nuovo responsabile della Dermatologia presso Asst Lariana. Recentemente ha assunto questa posizione, portando con sé esperienza e competenza nel settore. La sua nomina mira a garantire un servizio di qualità e continuità nel reparto, contribuendo al miglioramento delle cure dermatologiche offerte alla comunità.
Ha preso servizio nei giorni scorsi il nuovo responsabile della struttura semplice dipartimentale di Dermatologia-IST di Asst Lariana. L’incarico è stato affidato al dottor Sebastiano Recalcati, arrivato in comando da Asst Lecco, dove è dirigente medico specialista in Dermatologia e Venereologia.🔗 Leggi su Quicomo.it
