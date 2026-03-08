Un uomo di 45 anni di Soresina è stato arrestato e portato in carcere dopo che la sentenza definitiva lo ha condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La condanna segue episodi di violenza e richieste di denaro nei confronti della madre, che sono stati giudicati dai tribunali. La vicenda si è conclusa con l'esecuzione della pena stabilita dalla legge.

Botte alla mamma per ottenere denaro. È finito in carcere un 45enne di Soresina, dopo che è diventata definitiva la condanna a 3 anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’altra mattina i carabinieri della Compagnia di Cremona hanno chiuso il cerchio sulla complessa vicenda giudiziaria che ha interessato l’uomo, già con precedenti penali. L’operazione è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia. I fatti che hanno portato alla condanna risalgono al periodo tra il 2019 e il 2021 a Soncino. L’uomo, allora 41enne, con minacce gravi, aveva costretto la mamma a consegnare una somma di denaro e, in più circostanze, l’aveva minacciata e insultata, danneggiando anche gli arredi di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte alla madre per i soldi. Finisce in cella

Campagnola, maltratta la madre e finisce in cellaCampagnola (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Un uomo di 28 anni è stato arrestato e portato in carcere per espiare una pena detentiva per...

Maltrattamenti in famiglia. Botte e richieste di soldi. Madre fa arrestare il figlioQuel ragazzo non era più un figlio o un fratello, ma solo un violento persecutore.

RISSA E CARABINIERI! MAMMAGIULIA E' STATA ARRESTATA !

Aggiornamenti e notizie su Botte alla madre per i soldi Finisce in....

Temi più discussi: Botte alla madre per i soldi. Finisce in cella; In carcere il molestatore che allarmava le scuole di Bergamo. Alla madre: Ti metto una pistola in bocca e ti sparo; Maltrattamenti in famiglia. Botte e richieste di soldi. Madre fa arrestare il figlio; Quarticciolo, massacra di botte la madre: Se non mi dai i soldi ti uccido.

Botte alla madre per i soldi. Finisce in cellaBotte alla mamma per ottenere denaro. È finito in carcere un 45enne di Soresina, dopo che è diventata definitiva ... msn.com

Quarticciolo, massacra di botte la madre: «Se non mi dai i soldi ti uccido»Pretendeva che la madre anziana gli consegnasse metà della pensione. Poche centinaia di euro, indispensabili alla donna per tirare avanti. Di fronte al rifiuto si è scatenato ... ilmessaggero.it

....ti ricordi cosa facciamo il giovedi a pranzo a La Botte Piena Oggi Polenta col sugo di Papera Per info e Prenotazioni 0733.1580413 338.4162373 Ti aspettiamo!!! facebook

“Ti stacco la testa”. Botte e minacce con la neonata in braccio, padre e figlio a processo x.com