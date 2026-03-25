Un uomo ha riferito di essere stato chiamato per segnalare un tentativo di occupazione di una casa popolare in via Lago di Borgiano. Dopo aver chiamato la polizia locale e aver coinvolto la questura, sono stati identificati due sospetti e il tentativo di occupazione è stato evitato. Successivamente, l’uomo ha dichiarato di aver ricevuto intimidazioni e minacce di morte rivolte alla sua famiglia da parte di un individuo con precedenti penali.

A raccontare quanto sarebbe accaduto venerdì 20 marzo in via Lago di Borgiano è proprio il capogruppo comunale. Sulla vicenda ora indaga la questura. Massima solidarietà dai consiglieri del suo gruppo. Ma, se la paura c’è, e ancor più visto che le minacce riguardano anche i suoi cari, Pettinari ribadisce: “Avanti per la legalità”, e al Comune chiede di assegnare le 100 case popolari vuote Lo hanno chiamato per segnalare il tentativo di occupare una casa popolare in via Lago di Borgiano. Dopo essere intervenuto sul posto con la polizia locale e aver anche allertato la questura, con l’uomo identificato e anche un secondo tentativo di occupazione sventato, avrebbe iniziato a ricevere minacce e intimidazioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - VIDEO | Pettinari: "Occupazione sventata, poi intimidazioni a me e minacce di morte alla mia famiglia da un pluripregiudicato"

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