Vespri ambrosiani nella basilica di San Nicolò con l' Accademia corale di Lecco

L’appuntamento è parte del programma della comunità pastorale Madonna del Rosario, che per tutte le domeniche di Quaresima propone la celebrazione dei Vespri ambrosiani nella forma solenne cantata in canto ambrosiano e polifonia. La celebrazione dei Vespri ambrosiani è caratterizzata da testi e gesti rituali ricchi di profondi significati. Si apre con il lucernario, un rito della luce accompagnato da un canto il cui testo richiama il simbolismo di Cristo luce del mondo che rischiara le tenebre. Segue l’inno “Ex more docti mystico” composto dallo stesso sant’Ambrogio, seguito da un responsorio. Ha ora inizio salmodia, cioè il canto dei salmi, conclusa dal cantico “Magnificat” durante il quale si svolge l’incensazione dell’altare. La terza parte dei Vespri comporta una processione al fonte battesimale, memoria del Battesimo e della Pasqua. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

