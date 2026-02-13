A Grottaglie, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha avviato un tavolo permanente sul disagio giovanile, dopo l’accoltellamento avvenuto durante la festa di San Ciro, che ha coinvolto alcuni ragazzi molto giovani nell’area delle giostre.

Tarantini Time Quotidiano A seguito dei gravi fatti di cronaca accaduti nei giorni scorsi in occasione della festa patronale di San Ciro, e in particolare dell’accoltellamento avvenuto presso l’area delle giostre che ha coinvolto ragazzi giovanissimi, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha voluto convocare un Tavolo di confronto territoriale sul disagio giovanile e sulla prevenzione della violenza. Un episodio che ha profondamente colpito la comunità e che non può essere liquidato come un fatto isolato, ma che impone una riflessione collettiva e un’assunzione di responsabilità condivisa. All’incontro, che si è tenuto nel pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie, hanno preso parte il Sindaco Ciro D’Alò, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili Vincenzo Quaranta, il Presidente del Consiglio Comunale Aurelio Marangella, i consiglieri comunali Simone Mirto, Maria Santoro e Giovanni Marchese, i Servizi Sociali comunali, il Centro di Salute Mentale, il Consultorio Familiare, il Dipartimento Dipendenze Patologiche (SERD) dell’ASL di Taranto, la responsabile del nuovo Servizio di Psicologia di Base, il Centro Servizi per le Famiglie, le istituzioni scolastiche del territorio, le parrocchie, le associazioni sportive e tutte le realtà educative e del Terzo Settore che quotidianamente lavorano con bambini, adolescenti e famiglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Grottaglie un tavolo permanente sul disagio giovanile dopo l’accoltellamento alla festa di San Ciro

La notte a Grottaglie è stata animata dalla tradizionale foc’ra di San Ciro.

Durante la festa di San Ciro a Grottaglie, due ragazzi sono finiti in ospedale dopo una rissa scoppiata nell’area del luna park.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Grottaglie: incontro sul destino del centro per disabili Porto Franco; Svolta a Grottaglie, un progetto per l'inclusione lavorativa; Confronto permanente dopo l’accoltellamento alla festa patronale di San Ciro. Le foto; Aeroporto e turismo interessano?.

Ecco nel suo e nostro ospedale Viva San Ciro - facebook.com facebook