Vertenza Natuzzi confronto in Regione I sindacati | Dall' azienda ora risposte celeri occupazione va tutelata

Oggi si è svolto in Regione un confronto sulla vertenza Natuzzi, con l'obiettivo di affrontare le questioni relative alla tutela dell’occupazione. Sindacati e rappresentanti dell’azienda hanno discusso sul futuro dello stabilimento, in seguito alle preoccupazioni sollevate circa il piano industriale presentato al Mimit. L'incontro si inserisce in un percorso volto a chiarire le prospettive occupazionali e a garantire risposte tempestive.

La vertenza Natuzzi approda al tavolo della task force regionale per l'occupazione. Al centro dell'incontro, avvenuto questa mattina, il futuro dell'azienda e dei suoi lavoratori, dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati dopo la presentazione dell'ultimo piano industriale al Mimit. Giunta Decaro, Emiliano sarà assessore alle crisi industriali: gestirà i fascicoli su ex Ilva e Natuzzi. Vendola resterà fuori; Crisi Natuzzi: no ai 479 licenziamenti: il punto della situazione, soluzioni, e i possibili sviluppi. Natuzzi, positivi i risultati del tavolo di crisi: Decaro, "Lavoro priorità del mandato" - L'azienda, rappresentata dal patron Pasquale Natuzzi, dal direttore Enzo De Fusco e dal responsabile risorse umane, si è impegnata a rivedere il piano industriale presentato a dicembre e a valutare la ...

Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure - Si è svolto oggi in Regione Puglia il confronto tra Natuzzi, istituzioni e parti sociali convocato dopo l'annuncio dell'azienda del 22 dicembre scorso del nuovo piano industriale comprendente 479 esub ... altamuralife.it

Natuzzi, sindacati: positivo l’incontro con la Regione Puglia. Centrale la tutela dell’occupazione - “L’incontro odierno presso la Regione Puglia, richiesto dalle organizzazioni sindacali nel corso del confronto di dicembre al Mimit e promosso ... ildiariodellavoro.it

Due scogli sulla vertenza Natuzzi, l’annuncio dei 479 esuberi ha irrigidito il confronto. Ora si aspetta la cabina di regia in Puglia - facebook.com facebook

Le ansie in @NatuzziItalia tra continue perdite, chiusure e 479 esuberi x.com

