Ex Ilva azienda dell’indotto | licenziamento di tutti i 218 lavoratori i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a Taranto

Ieri a Taranto si è svolto un confronto tra sindacati e rappresentanti delle imprese dell’indotto ex Ilva, in seguito alla comunicazione di licenziamento di tutti i 218 lavoratori. I sindacati chiedono l’intervento della Regione Puglia per tutelare i lavoratori e trovare soluzioni per il settore. La questione rimane centrale nel dibattito locale, evidenziando le difficoltà e le sfide della filiera industriale della zona.

Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi di danni ad Arcelor Mittal: «Azienda saccheggiata» x.com

Claudio Salamida, l'operaio morto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dello stabilimento ex Ilva a Taranto. L'azienda esprime «profondo cordoglio» - facebook.com facebook

