Ex Ilva azienda dell’indotto | licenziamento di tutti i 218 lavoratori i sindacati chiedono che intervenga la Regione Puglia Ieri confronto a Taranto
Ieri a Taranto si è svolto un confronto tra sindacati e rappresentanti delle imprese dell’indotto ex Ilva, in seguito alla comunicazione di licenziamento di tutti i 218 lavoratori. I sindacati chiedono l’intervento della Regione Puglia per tutelare i lavoratori e trovare soluzioni per il settore. La questione rimane centrale nel dibattito locale, evidenziando le difficoltà e le sfide della filiera industriale della zona.
Nella foto un gruppo di rappresentanti dei lavoratori all’esterno di Aigi, l’associazione degli imprenditori dell’indotto ex Ilva. Ieri si è svolto il confronto tra azienda e sindacati a Taranto. Un confronto che non lascia per ora grandi aspettative. Semat Sud, azienda appaltatrice di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, ha annunciato nel periodo natalizio che è imminente l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Vanno a casa 218 lavoratori. Motivo: la crisi del siderurgico provoca un calo di commesse insostenibile. L’azienda procederà così: cassa integrazione straordinaria per i 218 dipendenti fino al 31 dicembre. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano
