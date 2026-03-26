Verstappen caccia un giornalista dalla conferenza in Giappone | non ha dimenticato la domanda su Russell
Durante la conferenza stampa del Gran Premio del Giappone, il pilota di Formula 1 ha interrotto l'evento chiedendo che un giornalista britannico venisse allontanato. La richiesta è arrivata dopo che Verstappen ha rifiutato di rispondere a una domanda riguardante un collega di nazionalità britannica. La sessione è proseguita senza la presenza del giornalista coinvolto.
Max Verstappen si rifiuta di iniziare la conferenza stampa del GP del Giappone della Formula 1 2026 e pretende l'uscita di un giornalista britannico. Il motivo riporta ad Abu Dhabi e alla domanda sul caso Russell-Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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