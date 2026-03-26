Verstappen caccia un giornalista dalla conferenza in Giappone | non ha dimenticato la domanda su Russell

Durante la conferenza stampa del Gran Premio del Giappone, il pilota di Formula 1 ha interrotto l'evento chiedendo che un giornalista britannico venisse allontanato. La richiesta è arrivata dopo che Verstappen ha rifiutato di rispondere a una domanda riguardante un collega di nazionalità britannica. La sessione è proseguita senza la presenza del giornalista coinvolto.