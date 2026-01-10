Conferenza stampa Meloni giornalista del Corriere della Sera Marco Galluzzo ripreso da presidente Odg per la domanda troppo lunga - VIDEO

Durante la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni, il giornalista Marco Galluzzo del Corriere della Sera è stato ripreso dal presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, per aver posto una domanda ritenuta troppo lunga. L’episodio ha suscitato discussioni sulla corretta formulazione delle domande in ambito giornalistico, evidenziando l’importanza di mantenere chiarezza e concisione nel dialogo con i rappresentanti istituzionali.

Botta e risposta tra il cronista del Corriere della Sera e il presidente dell'Odg su una domanda troppo lunga Durante la conferenza stampa di Meloni di inizio anno il giornalista del Corriere della Sera Marco Galluzzo è stato ripreso dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli

