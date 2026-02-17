Zone rosse proroga di un mese aspettando il nuovo decreto sicurezza
A Bergamo, il Prefetto Luca Rotondi ha deciso di prolungare di un mese le restrizioni nelle aree considerate a rischio, in attesa di un nuovo decreto sulla sicurezza. La misura riguarda zone specifiche della città, dove si intensificano i controlli per prevenire incidenti o situazioni di pericolo. La proroga mira ad assicurare maggiore ordine e sicurezza, mantenendo attivi i dispositivi già adottati nelle ultime settimane.
Bergamo. La nuova ordinanza firmata dal Prefetto Luca Rotondi rinnova le misure straordinarie di sicurezza già in vigore in alcune zone della città di Bergamo. Il provvedimento, che estende fino al 15 marzo 2026 il divieto di stazionamento per determinate categorie di soggetti, rappresenta la prosecuzione di un dispositivo di vigilanza rafforzata attivato nelle aree ritenute più esposte a fenomeni di illegalità e degrado. La decisione è maturata al termine delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 21 gennaio e del 12 febbraio, durante le quali è stato fatto il punto sull'efficacia delle misure adottate.
Immigrazione, zone rosse e maranza: cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza
Il nuovo decreto sicurezza affronta temi come immigrazione, zone rosse e misure di ordine pubblico.
Decreto sicurezza, previste delle zone rosse nelle stazioni
Il decreto sicurezza introduce l'istituzione di zone rosse nelle stazioni per rafforzare la sicurezza pubblica.
