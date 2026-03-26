Il ponte viene descritto come in buono stato di conservazione, con binari e scavi di circa 17 centimetri. La demolizione viene indicata come ultima soluzione possibile. Le parti in carpenteria metallica risultano integre, senza deformazioni o dissesti evidenti, e le cerniere agli appoggi si trovano in condizioni di conservazione soddisfacenti.

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Per quanto concerne le parti in carpenteria metallica si è riscontrato che le membrature non presentano deformazioni o dissesti, agli appoggi la cerniera anch’essa si presenta in buono stato di conservazione. E ancora: "Le indagini sclerometriche hanno dato risultati soddisfacenti, il calcestruzzo presenta mediamente performances medio-alte". Era il maggio del 2008, e il ponte Giovanni da Verrazzano – finito da settimane al centro di un vasto e nervoso dibattito legato all’entità (e relativi tempi tecnici) degli interventi di rinforzo della struttura in vista del passaggio dei binari della liena 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Verrazzano in buono stato". Binari, scavi di 17 centimetri. Demolizione ultima spiaggia

Articoli correlati

Leggi anche: Riaperta la salita di via Zorli: "I lavori procedono spediti, a marzo l’ultima demolizione"

Reggiana, ultima spiaggia a CannesUn villaggio vacanze sulla sabbia, con hotel, appartamenti, piscine e servizi di spiaggia integrati.

Tutti gli aggiornamenti su Verrazzano in buono stato Binari scavi...

Argomenti discussi: Verrazzano in buono stato. Binari, scavi di 17 centimetri. Demolizione ultima spiaggia; Verrazzano sotto esame. Affidata la maxi perizia. Il verdetto in 90 giorni.

Verrazzano in buono stato. Binari, scavi di 17 centimetri. Demolizione ultima spiaggiaNel 2008 le indagini propedeutiche per l’adeguamento statico in vista del tram Performances del calcestruzzo medio-alte e cerniera ben conservata. Tra la fine di maggio e inizio giugno le verifiche ... lanazione.it